İmamoğlu, iktidarın montajlarını ‘Bizans oyununa’ benzetti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’yla PKK yöneticilerini birlikte gösteren montaj videoyu ‘Bizans oyunlarına’ benzetti.

Fotoğraf: Twitter/Halk TV

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun PKK yöneticisini arkasına alarak reklam filmi çekmiş gibi montajlanan görüntüsünü mitinglerinde sık sık izletiyor. Bu görüntüler, Erdoğan’ın mitinglerini saniye saniye yayınlayan televizyon kanallarında da izletiliyor.

Erdoğan, katıldığı televizyon programında da montajı gerçekmiş gibi anlatınca Kılıçdaroğlu, “Montajcı sahtekar” diyerek tepki göstermişti. Erdoğan bunun üzerine videonun ‘kıvrak zeka’ ürünü olduğunu belirterek, bunu hazırlayanları övdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, dünkü Habertürk yayınında montajla ilgili “Görüntülerin gerçek olup olmadığını bana göre bir önemi yok” demişti.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan İmamoğlu, montajı ‘Bizans oyunlarına’ benzetti.

Küçükkaya’nın “Montajlarla ilgili ne düşünüyorsunuz” sorusuna İmamoğlu şunları dedi:

*Devletin içini bozan yapılar var, Bizans oyunları deriz. Burada milleti bölmektir esastır. Eskilerden gelen bir laftır. Siz Selçuklu’yu, Osmanlı’yı yenemezsiniz. Tek şansınız bölerseniz, içlerine kur sokarsanız başarılı olursunuz. Bu seçimde yapılan iftiralar, yalanlar, dolanlar, kumpaslar hiçbir dönemde bu ülkeye bu kadar zarar vermedi.

*Şaşkınım. Bir ülkenin cumhurbaşkanı ama montaj ama şu bu. Yahu siz bu videoyu aldınız, miting miting gösterdiniz sanki orada çekilmiş gibi, sanki siz bunları tespit etmişsiniz gibi. Gerçekmiş gibi göstermişsiniz. Şimdi de acz içinde savunamıyor bakanlar falan. Dili dönüyor diyemiyor bir şey, savunamıyor. O da sefil bir durum.

*Böyle bir kepazelik yaşansa ben onlar gibi dilimi dolaştırmam, ya erdemdir bu. Nasıl bir hırstır bu? Her şeyi yap, bu kadar kepazelik anlatabilirim. Taşla saldırıya uğradık insanlar ölebilirdi. Bir özür, bir arama, bu nasıl simsiyah bir kalp, olacak iş değil.

*Böyle şeylerde çıkar özür dileriz, bir rahatsızlık bizi üzer, geçmiş olsun demekten imtina etmeyiz ahlaklı olmanın gereği. Kılıçdaroğlu’nu PKK terör örgütüyle birlikte gösteriyorsunuz hatta bant videonun girmesi gecikince ‘Küfredeceğim‘ diyorsunuz, sonra montaj ama şu ama bu.