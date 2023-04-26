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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu, CHP’nin ‘sekizinci oku’nu buldu: Teyzecilik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi CHP’nin ‘sekizinci oku’nun ‘teyzecilik’ olduğunu yazdı.

Ekrem İmamoğlu: "Sekizinci ok: Teyezecilik." (AA-Twitter)
Ekrem İmamoğlu: “Sekizinci ok: Teyzecilik.” (AA-Twitter)

CHP’nin altı ilkesi cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık ve inkılapçılıktan oluşuyor.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’na ve İBB Başkanı İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na yönelik tutumları, sosyal medyada ‘CHP’nin yedinci oku hanımcılık oldu’ şeklinde gündeme gelmişti.

İmamoğlu, Twitter’dan kadınların önde olduğu bir videoyu paylaşarak buna atıf yaptı. İmamoğlu, paylaşımında 8’inci okun ‘teyzecilik’ olduğunu yazdı.

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