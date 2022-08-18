İmamoğlu: Biz yağmurdan sonra değil öncesinde çizme giyiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ömerli-Dudullu içme suyu hattının açılışında, siyasette sel zamanlarında yaşanan ‘çizme’ tartışmalarına atıfla ”Biz, yağmurdan sonra çizme giymiyoruz, yağmurdan önce çizme giyiyoruz” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, yapımı tamamlanan Ömerli-Dudullu Ek İçme Suyu İsale Hattı ve Su Dağıtım Sistemi’nin açılışına katıldı.

875 milyon TL maliyeti olan projeyle 4,5 milyon İstanbullunun su naklinin sağlanacağını belirten İmamoğlu, şunları söyledi: ”Bütün bu yatırımları ve bu başarıları elde ederken inanınız ki Türkiye’de en pahalı su arzını sağlayan bir kurum olmamıza rağmen artık neredeyse milyarlarca diyeceğimiz enerji tüketimine, enerji giderine sahip bir kurumuz. Kilometrelerce öteden su basıyoruz çünkü. Böylesi bir kurum olmamıza rağmen Türkiye’nin neredeyse büyükşehir belediyeleri arasında, üç yıllık engellemeyle en ucuz su tarifesine sahibiz.”

‘Biz, yağmurdan sonra değil, önce çizme giyiyoruz’

İmamoğlu, açılışta ‘çizme’ tartışmalarına da atıfta bulunmayı ihmal etmedi: ”Şu anda arkadaşım son kaynağı atıyor. Bu işin şovu, ama bu kadar şov yapalım. Biz, yağmurdan sonra çizme giymiyoruz, yağmurdan önce çizme giyiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tür hizmetlerimize devam edeceğiz. İstanbul’umuzun her noktasına hizmet edeceğiz. Açılışlarımız devam ediyor. Bizi izlemeye devam ediniz.”