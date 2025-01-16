İmamoğlu, Beşiktaş'ta seslendi: Dönüm noktasındayız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi önünde konuştu: “…‘Ben adalet istiyorum’ diyorsanız hepimiz için bir dönüm noktasındayız.”

Fotoğraflar: İBB / CHP

‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla dört gün önce gözaltına alınan 40 kişi arasında bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesinin ardından CHP İstanbul İl Örgütü Beşiktaş Belediyesi önünde buluştu.

İBB başkanı alanda toplanan kalabalığa konuşma yapmak için kürsüye çıktı, bu sırada ‘Cumhurbaşkanı İmamoğlu’ sloganları atıldı. İmamoğlu şöyle konuştu:

‘Bugün bana yarın sana’

* Bugün olan biten sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin meselesi değildir. Milletin meselesidir. Bugün bana yarın sana. Bu işin sonu yok. İstanbul’da bu operasyonları yürüten aklı dün tek tek anlattım. biz siyasiyiz ama kamu görevi yapıyoruz. Bugün siyasileşmeye çalıştırdıkları yargı sisteminde ne yazık ki uyguladıkları hukukun sözde hukuk olduğunu bize yaşatıyorlar.

‘Bu başsavcı siyasi bir kişidir’

* Bu operasyonları yapmak için görevlendiren başsavcının siyasi kariyerine bakan herkes yapılan operasyonu görür. Bu başsavcı siyasi bir kişidir. Siyasi bir kişiliktir, talimatları yerine getirir. Siyasi bir kişiliktir. Bakan yardımcısı olan bir kişi sayın cumhurbaşkanı ifadesiyle siyasi müsteşar olmuştur. Taraf olmuştur.

‘Meydan burası gelin yarışalım’

* Söyleyeyim; tuz koktu. “Ben adalet istiyorum” diyorsanız hepimiz için bir dönüm noktasındayız. Zaman millet iradesini baskılamaya çalışanlara karşı hep birlikte sesimizi yükseltme vaktidir. Siyaset mertçe rekabet işidir. Yasak getirerek yetkileri elinden alarak değil. Meydan burası gelin yarışalım. Bu kadar net. Hakem de millettir. Sandığı dizayn etmelerine izin vermeyeceğiz. Sanmasınlar ki seçime böyle girecekler. Sanmasınlar ki rakiplerini kendileri belirleyecek.

‘Asla müsaade etmeyin’

* Cümlelerimi bitirirken bir kez daha sesleniyorum. Bu ülkenin kadim yargı kurumları bu ülkenin kadim yargı kurumlarının çok saygıdeğer savcıları, hakimleri, mensupları lütfen istirham ediyorum. O kutsal mesleğinizi yerle bir eden bir avuç insana asla müsaade etmeyin. Yoksa bu millet hakkını helal etmez size.

* Biz size güveniyoruz. Yargının yargının güzel insanları, saygıdeğer mensupları bu haksız, bu hukuksuz, bu pervasız, pişkin şehvetiyle beraber sadece bir kişiyi mutlu etme çabasını önüne koyan aklın bu yaptıklarına müsaade etmeyin. Tepkinizi gösterin. Yargımızı, adaletimizi sarsmalarına müsaade etmeyin. Bunu istiyoruz ve bunu diliyoruz. Kıymetli hemşehrilerim inşallah bu günlerden kurtulacağız.