CHP'li Özgür Çelik: Geçmişte yapılan usulsüzlüklerle ilgili rapor hazırlıyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “AKP’den CHP’ye geçen belediyelerle ilgili bir araştırma sürecimiz var. Geçmişte yapılan usulsüzlüklerle ilgili bir rapor hazırlıyoruz. Gerekli adımları atacağız” dedi.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye 13 Ocak’ta ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia edilmişti.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Sözcü Tv‘ye konuşan Çelik, şunları söyledi:

“Rıza bey, Balıkesir’e hasta babasını ziyarete gitmişti. Polisler daha kim olduklarını söylemeden ‘Açmazsan kırarız’ diye annesine bağırmışlar.

Hangi gerekçeyle Rıza Akpolat’ı ve çalışanları gözaltına aldılar bilmiyoruz, gizlilik kararı var. İktidara yakın medyada iftiralar var. Yüzlerce dava oluyor ama ilk kez savcılar basın bülteni yazıyorlar. Bir algı ve işi toplumda kabul ettirme çabası var. İfadesi alındığı an serbest kalması gerekir.

Akpolat, rekor oyla, yüzde 65’le seçilmiş bir başkan. Öğrencilerin gün içerisinde ücretsiz yemek yediği pek çok önemli projeyi gerçekleştirdi. Kendisi bir başarı hikayesi.

31 Mart’ta CHP birinci parti oldu. Eğer CHP etkili hizmetler yapmayı sürdürürse iktidar değişiminin olacağını gördüler. Bunu durdurmaya çalışıyorlar. Önce silkeleme çıktı. Belediyeleri maaş ödeyemez hale getirmeye çalışıyorlar. Bir de İmamoğlu davası var. Hedefleri CHP’nin iktidarını engellemek, İmamoğlu’nu durdurmak.

AKP’den CHP’ye geçen belediyelerle ilgili bir araştırma sürecimiz var. Geçmişte yapılan usulsüzlüklerle ilgili bir rapor hazırlıyoruz. Gerekli adımları atacağız.

Türkiye’de yurttaşı açlığa, sefalete ve yoksulluğa mahkum eden bir iktidar var. Bunun karşısında CHP’li belediyelerin kent lokantalarıyla, projeleriyle vatandaşa desteği var. Bunu durdurmaya çalışıyorlar.”