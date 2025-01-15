İmamoğlu: İhsan Aktaş, Isparta belediye başkanına lüks makam aracı hediye etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İhsan Aktaş’ı kastederek “Suç örgütü lideri denen kişi AK Partili Isparta Belediye Başkanına çok lüks kategorisine giren Audi A8 marka makam otomobili hediye etmiş, hibe etmiş” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye 13 Ocak’ta ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia edilmişti.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu, tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i kast ederek yargı tacizine maruz kaldıklarını belirtti ve Beşiktaş Belediye Meclisi salonunda şunları söyledi:

*Gözaltı tedbiri ancak tarafların ifadelerinin normal şartlarda alınamadığı durumlarda uygulanan bir tedbirdir. Ama uygulama sanki normal bir durummuş gibi belediye başkanları şafak vakti operasyonla gözaltına alınıyor.

*Rıza kardeşimin şafak vakti evinden gözaltına alınması hukuktan değilse hangi kaynaktan geliyor? Şehvetle yaptığınız bu uygulamanın amacı nedir?

*Seçim mevzuatımıza göre hakim ve savcılar bir siyasi partiden aday olmak için istifa ederse seçimi kazanamadıkları halde görevlerine geri dönemiyorlar. Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapan bu beyefendi şimdi başsavcı olarak görev yapıyor.

*Cumhurbaşkanı, bakan yardımcılarının hükümetle gelip hükümetle gideceğini söylüyor. Yani bir anlamda siyasi müsteşar görevi yapacağını söylüyor. Adalet bakan yardımcısı olarak görevde kaldığı 28 ay boyunca siyasi müsteşarlık görevi yapmıştır. Ekrem İmamoğlu ile görüşemeyecek kadar kendisini siyasi erke teslim etmiştir. Cumhuriyetin savcısı olmak bu değildir.

*Şimdi Beşiktaş belediye başkanımız gözaltında. Sebep ne? Bir iş insanı varmış, ama aslında o kişi suç örgütü lideriymiş. İBB’nin bazı şirketlerinin de olduğu CHP’li belediyeler o kişiye ihale vermiş, burada şaibeler olabilirmiş. Dosya bize gizli ama malum medyaya açık.

*Bu firma TBMM’den, Yargıtay’dan, THY’den kamu hastanelerinden pek çok AK Partili belediyeden de ihale almış. CHP’li belediyelere ve İBB’ye yaptığınız işlemleri bu devlet kurumlarına da yapacak mısınız? Bunu sordum ama hala cevap yok. Bahsi geçen kişiye ait şirketlerle iş yapmış. Biz de aynı yasaya tabiyiz, onlar da. Yoksa İstanbul’dan başka bir yeri gözünüz görmüyor mu?

*Suç örgütü lideri denen kişi AK Partili Isparta Belediye Başkanına çok lüks kategorisine giren Audi A8 marka makam otomobili hediye etmiş, hibe etmiş. Her gün bin beni hatırla, sakın unutma.

*Bunu araştıracak mısınız? Bunlar savcı beylerin neden dikkatini çekmiyor? Çok heyecanlı, şehvetlisiniz. Neden gözünüz hep İstanbul’da? Nedeni siyasi müsteşarlıkta gizli?

*Beni istemeyene, hayatı bana dar etmeye çalışana ben burdan meydan okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve bana ulaşmaksa hedefiniz benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza, ara yollar bulmanıza gerek yok.

Siyasi yasak davam orada, istinaf mahkemesinde, madem hedefiniz benim, mert olun, benim cezamı onayın, milleti rahat bırakın.