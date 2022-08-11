İmamoğlu: Bazı işgüzarlar çimentolu suyu yağmur kanallarına bırakıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ ekiplerinin Silivri’de çektiği fotoğrafı paylaşarak, yağmur suyu kanallarına çimentolu su döküldüğünü belirtip uyardı.
Dün Bahçelievler’de İSKİ ekiplerinin çalıştığı sokakta su borusunun patlaması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı.
Yağmura karşı uyarılan kentte, İSKİ ekiplerinin çektiği fotoğrafı paylaşan İmamoğlu uyardı: “Bazı işgüzarlar beton mikserlerinin temizliğini yapıyor, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, sonra beton donuyor, kanal tıkanıyor, evleri ve işyerlerini su basıyor. YAPMAYIN”