İmamoğlu: Bazı işgüzarlar çimentolu suyu yağmur kanallarına bırakıyor

Bu fotoğrafı İSKİ ekiplerimiz Silivri'de çekti.



Bazı işgüzarlar beton mikserlerinin temizliğini yapıyor, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, sonra beton donuyor, kanal tıkanıyor, evleri ve işyerlerini su basıyor. YAPMAYIN pic.twitter.com/Xo6ttxzNPN