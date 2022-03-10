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İmamoğlu anlattı: İstanbul’da kar önlemleri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte başlayan kar yağışı öncesi alınan önlemleri anlattı.

Fotoğraflar: AA

Kentte bugün kar yağışı başlarken, birkaç gün yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor. Şimdiye dek okulların tatil edilmesi dahil birçok önlem alındı.


Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) konuşan İmamoğlu, 220 bin ton tuz ve 64 tanker solüsyonun müdahale için hazır beklediğini söyledi.

Zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmamasını isteyen İBB başkanı, toplu taşımanın ihtiyacı karşılayacak seviyede olduğunu belirtti.

İmamoğlu’nun açıkladığı önlemler şöyle:

* 9 bin 500 personel, 650’si kar küreme aracı olmak üzere 2 bin araç ve iş makinesi 7/24 yolların açık olması için çalışacak.

* Metrobüsün sabaha, raylı sistem gece 02:00’ye, vapurlar 00:00’a kadar çalışacak, deniz taksi 24 saat işleyecek.

* 4 bin 23 kilometrelik ağda 465 noktada müdahale etmeye hazır beklenecek.

İmamoğlu, kritik noktalara tuz bırakıldığını belirterek “Özellikle hastane, hal, otogar, üst geçit, otobüs durağı ve meydanlardaki kar birikintilerine bu tuzlarla müdahale edilmiş olacak” dedi.

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