İmamoğlu: Adalar iskelesindeki işgali kaldıracağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün Moda iskelesini kurtardık az bir zaman kaldı. Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin ortadan kalkacağı ilk anda size söz Adalar iskelesindeki işgali de ortadan kaldıracağız” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, “150 günde 150 proje” kapsamında restorasyonu tamamlanan Moda İskelesi’nin açılışına katıldı. İş başına gelirken İstanbullulara atıl olan deniz yapılarını mutlaka en doğru bir şekilde hayata geçireceklerini söylediklerini anımsatan İmamoğlu, Moda İskelesi’ni bu sözün gereği olarak şehre kazandırdıklarını belirtti.

“İstanbul’un maneviyatına ve binlerce yıllık geçmişine sahip çıkacağız” diyen İBB başkanı, “İstanbul’un her rengine sahip çıkacağız. Her inancın, her yaşam biçiminin, özgürlük unsurlarına saygı duyan bir yönetim olarak bugün moda iskelesini kurtardık. Az bir zaman kaldı. Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin ortadan kalkacağı ilk anda size söz; Adalar İskelesi’ndeki işgali de ortadan kaldıracağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) geçen yıl mahkeme kararını göstererek tahliye etmek istediği ancak kaymakamlıkça engellendiği Büyükada Vapur İskelesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Daha önce iskeleyi ‘kına gecesi‘ organizasyonları için kiraya veren TÜGVA, bu yaz da tarihi iskelede yaz okulu açmıştı.