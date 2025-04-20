İmamoğlu: 50 milyar doları cayır cayır yakan bir avuç muhteris

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara seslendi: “50 milyar doları cayır cayır yakan, milleti pahalılığa ezdiren, açlıkla ve yoklukla imtihan eden, bir avuç muhteris.”

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İmamoğlu X’ten şu açıklamayı yaptı:

“Kendisini iktidar zanneden bir avuç muhteris; milletimizin nefesini kestiğini, sesini kıstığını, onları köşeye sıkıştırdığını düşünüyor. 86 milyon insana ait 50 milyar doları cayır cayır yakan, milleti pahalılığa ezdiren, açlıkla ve yoklukla imtihan eden, mutsuzluğa ve umutsuzluğa hapseden, paramızı pula döndüren bir avuç muhteris.

Geleceğimize kasteden, milleti ayrıştırıp, kutuplaştıran, Anadolu irfanından ve erdeminden zerre nasiplenmemiş bir avuç muhteris. Korkuyu, tehditi, zindanları göstererek kendi çıkarı için yalancı şahit, iftiracı, gizli tanık üretmeyi bağımsız yargı diye yutturmaya çalışan zalim ve baskıcı bir avuç muhteris.”

Ne olmuştu?

19 Mart’ta İmamoğlu ve 99 kişi, ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İmamoğlu’nun yanısıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil yedi kişi de ‘örgüte (PKK) yardım’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

23 Mart’ta İmamoğlu dahil 51 kişi, ‘yolsuzluk’tan tutuklandı.

Aynı gün Polat, Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla tutuklandı. 28 Mart’ta da aynı suçlamayla Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı.

Polat, 9 Nisan’da ev hapsiyle tahliye edildi. 18 Nisan’da da ‘yolsuzluk’tan tutuklu Murat Abbas hakkında tahliye karar verildi.