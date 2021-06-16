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Yaramazlara biraz batar!

İmam hatip ortaokullarında bir konu-bir ayet dönemi

Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, ‘imam hatip ortaokullarında branş öğretmenlerinin ders anlatırken Kuran’dan ayet gösterebileceğini’ söyledi.

AA’nın aktardığına göre Serdivan ilçesinde il milli eğitim müdürlüğünce düzenlenen ‘Hafızlık İmam Hatip Ortaokulları Çalıştayı’nda konuşan Durmuş şunları söyledi: “Gayemiz, sadece hafızlık yaparak Kur’an-ı Kerim’i ezberinde tutmuş olmasın, Kur’an’ın emir ve hükümleri çerçevesinde Kur’an’ı yaşayan bir insan olsun. Çünkü Kur’an-ı Kerim bizlerin sadece hayatını nizam etmek için değil, aynı zamanda bilimine kaynaklık ediyor.”


Durmuş Kur’an-ı Kerim’deki ‘bilim ayetleriyle ilgili hükümlerin çıkarıldığını’ belirterek şöşle devem etti: “Elimizde hazır. Bundan sonraki süreçte 5, 6, 7, 8’inci sınıftaki ilgili branş öğretmenlerimizin dersleri hangi kazanımlarıyla ilgiliyse bunlarla ilgili de bir kılavuz hazırlayacağız. Örneğin fen bilimleri öğretmeniz mevsimler konusunu işlerken, Kur’an-ı Kerim’deki ilgili ayet hükmünü orada çocuklarla paylaşacak.”

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