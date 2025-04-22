Diken

Yaramazlara biraz batar!

İlyas Salman'a 'cumhurbaşkanına hakaret'ten ceza

Mahkeme, oyuncu İlyas Salman’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten yedi bin lira adli para cezası verdi.

İlyas Salman. Fotoğraf: AA

1 Ağustos 2022’de BirGün gazetesine konuşan Salman “Ben (Tayyip) Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum” demişti.


Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel bu sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş, Salman’a dava açılmıştı.

MLSA‘nın haberine göre altıncı duruşma bugün İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Salman katılmazken, avukatı Selen Sınmaz ve Erdoğan’ın avukatı Melih Tüfenkçi salonda hazır bulundu.

Savcı 5 Kasım 2024’te sunduğu mütalaasını tekrar ederek, Salman’ın ifadelerini ‘tahkir edici’ ve ‘aşağılayıcı’ olduğunu öne sürdü. Sanatçının ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Salman’a yedi bin lira adli para cezası verdi.

İlyas Salman’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davası


SON HABERLER

Kurban kesim ücreti belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesim ücretinin yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışındaysa 5 bin 450 lira olduğunu açıkladı.

Norveç'te maçın yıldızına kuzu ödülü

22 yıl sonra Norveç Birinci Futbol Ligi’ne (Eliteserien) yükselen Bryne, ligde ilk galibiyetini üçüncü haftada aldı. Kulüp maçın yıldızı Axel Kryger’e kuzu hediye etti.