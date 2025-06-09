İlker Canikligil: Tutuklandıktan sonra Flu TV'nin bütün sponsorları anında gitti

Canlı yayındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp 7 Nisan’da tahliye edilen YouTube kanalı Flu TV’nin sahibi yönetmen İlker Canikligil “Biri hariç bütün sponsorlar anında gittiler” dedi.

Fotoğraf: YouTube / FluTV

Hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 26 Mart’ta tutuklanan Canikligil, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliye edilmişti.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Canikligil tutuklandıktan sonraki süreci şöyle anlattı:

* Biri hariç bütün sponsorlar anında gittiler tabii ki. İki gün sonra tek sponsorumuz kalmıştı. Şu an FluTv’nin yaşamasını sağlayan neredeyse tek şey seyircilerimiz.

* İzleyenler sahip çıkınca sistemimiz şimdilik çökmedi. Şu an sponsorların hayatımızda yarattığı maddi boşluğu seyircilerimiz dolduruyor.

* Biz küçük bir kanalız, kitlemiz bizi çok iyi tanıyor, dolayısıyla da destekliyorlar. Yani normalde ana akım bir yerde bu tür bir sahiplenme olmayabilirdi. Çetin Altan’ın lafıdır, “Bu ülkede halk, medyasını hiçbir zaman sahiplenmedi” demişti.

* Bugün FluTv’nin sponsorlarını kaybettikten sonra yaşadığı şey medyanın halk tarafından ayakta tutulmasıdır. Yeni medyada izleyicinin alışkanlıkları da değişiyor.

* FluTv’nin var olmaya devam etmesi için izleyicimizin devreye girmesi gerçekten de çok kıymetli bir şey ve üzücü olan bu durum sadece dalga geçtiğimiz bir sohbet nedeniyle oldu. Kapağında Karagöz ve Hacivat olan bir programdaki konuşmamdan tutuklandım.

Ne olmuştu?

Canikligil, marttaki bir yayında şöyle demişti:

“Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘Reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu fark ettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).”

Ardından gelen tepkiler üzerineyse sosyal medyadan şunu yazmıştı: “Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar.”

İstanbul başsavcılığı, Canikligil hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlattı, gözaltına alınan yönetmen 26 Mart’ta tutuklandı. Canikligil, 7 Nisan’da adli kontrolle tahliye edildi.