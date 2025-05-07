İlker Canikligil için tahliye kararı

Mahkeme, tutuklu yönetmen ve FLU TV’nin sahibi İlker Canikligil’in adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Fotoğraf: YouTube / FluTV

Hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 26 Mart’ta tutuklanan Canikligil, hakim karşısına çıktı.

‘Bahsettiğim siyasal İslam düşüncesini yok etmekti’

ANKA‘nın haberine göre İstanbul 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde SEGBİS’le bağlanan Canikligil, savunmasında ‘büyük bir algı operasyonu ve provokasyonla gözaltına alındığını’ anlattı:

“İddianamede büyük eksiklikler vardır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimseyi yok etmekten bahsetmedim, bir düşünceyi yok etmekten bahsettim. Orada bahsetmek istediğim insanları yok etmek değil, ‘siyasal İslam düşüncesini yok etmek’ demekti.

Dinin politika ile karıştırılmamasını söylemek istemiştim. 10 yıldır YouTube üzerinden yayınlar yapıyorum, hiçbirinde böyle bir çağrı yapmadım. Olayın yaşandığı günden bir gün önce takside yaşadığım bir olayı anlatırken şaka anlamında söyledim bahse konu cümleleri.

Bu cümleleri tamamen ironi ve mizah amaçlı söyledim, başka bir niyetim yoktu. Bir katliam çağrısı da asla söz konusu değildir. Ben değil, benim hakkımda yapılan haberler halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlemektedir. Sözlerimin çarpıtılarak bu hale gelmesine hem üzgün hem öfkeliyim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.”

Savunmanın ardından mahkeme, Canikligil’in yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mütalaa hazırlaması için savcıya zaman veren hakim, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Canikligil, marttaki son sosyal medya yayınında şöyle demişti: “Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘Reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu fark ettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).”

Ardından gelen tepkiler üzerineyse sosyal medyadan şunu yazmıştı: “Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar.”

İstanbul başsavcılığı, Canikligil hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmış, gözaltına alınan yönetmen 26 Mart’ta tutuklanmıştı.



