İlk tanıtım: Julia Roberts ve George Clooney’den yıllar sonra romantik komedi

Romantik komediye uzun süre ara veren Julia Roberts ve George Clooney’yi buluşturan ‘Ticket to Paradise’ın ilk tanıtımı yayınlandı.

Fotoğraf: Universal

Ancak bir romantik komediden beklendiği üzere ikili aşk yaşamıyor, boşanmış bir çifti canlandırıyor.

Filmde genç yaşta evlenip beş yıl sonra boşanan çift kızlarının evlilik kararı nedeniyle bir araya geliyor. Yeni tanıştığı bir adamla evlenme kararı alan kızlarının kariyerini çöpe atarak kendi yaptıkları hatayı tekrarlamasından korkan ikili bu evliliğe engel olmak için işbirliği yapma kararı alıyor.

1996’dan bu yana romantik komedide rol almayan Clooney’yi Daniel Pipski’nin yönetip aynı zamanda senaryosuna katkıda bulunduğu filme ikna eden senaryo olmuş.

20 yıldır türe ara veren Roberts’ı ise filme ikna eden rol arkadaşı Clooney.

Filmin 21 Ekim’de gösterime girmesi planlanıyor.