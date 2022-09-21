İlk kez bir kadın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başkan oldu: Síofra O’Leary

İrlandalı yargıç Síofra O’Leary, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ilk kadın başkanı oldu.

Síofra O’Leary Fotoğraf: AİHM

Ocak ayından bu yana mahkemenin başkan yardımcısı olan O’Leary, Kasım ayında üç yıllık görevi devralacak. Genel mahkemenin gizli oyla seçtiği bu pozisyonda daha önce İzlandalı Robert Spano vardı.

2 Temmuz 2015’ten beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı ve 2 Ocak 2022’den beri Mahkeme başkan yardımcısı olarak görev yapan O’Leary, 1 Kasım 2022’de Robert Spano’nun yerini alarak başkan olacak.

AİHM bir dönüm noktasında

Yargıç O’Leary The Irish Times’a verdiği röportajda, ‘mahkemenin Ukrayna’nın işgali nedeniyle bir dönüm noktasında olduğunu, savaşın ve insan hakları ihlallerinin çok yoğun olduğu bu dönemde, neden bu mahkemeye ve kongre sistemine ihtiyaç olduğunu gösterdiğini’ söyledi: “Mahkemenin varlık nedeni, Avrupa’nın geçmişin dehşetini yeniden yaşamamasını sağlamaktır.”

O’Leary, Kasım ayındaki resmi atamasının ardından, mahkemeyi temsil edecek ve mahkemenin genel kurul toplantıları dahil olmak üzere çalışmalarını yönetecek.

70 binden fazla dava bekliyor

İlk kadın başkan, 70 binden fazla bekleyen dava; Ukrayna, Myanmar ve Çin’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili artan endişeler ve yeni Britanya başbakanı Liz Truss’un mahkemeye düşmanlığını bildirmesi gibi nedenlerle mahkemenin son iki yıl içindeki en çalkantılı dönemlerinden birine başkanlık edecek.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, O’Leary’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanlığı’na seçilmesini memnuniyetle karşıladı ve bu atamayı İrlanda için bir ‘gurur kaynağı’ olarak niteledi.

