İlişkileriyle gündem olan damat ve kayınvalideye üçer yıl hapis

Kayseri’nin Develi ilçesinde engelli kızının nişanlısıyla kaçan kadın, ‘tehdit’ ve ‘yaralama’ suçlarından üç yıl yedi ay 15 gün hapis, damat adayı da aynı suçlardan üç yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: ATV

ATV’de yayınlanan ‘Esra Erol’da‘ programında ilişkileri ortaya çıkan damat adayı Cuma Doğan ve kayınvalide Güldane Şahin hakkında soruşturma başlatılmış, ikili ‘nitelikli tehdit’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Mahkeme Doğan ve Şahin hakkında kararını verdi.

Develi 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müştekiler (şikayetçiler) D.Ş. (25), babası T.Ş. (52) ve taraf avukatları katılırken tutuklu sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden bağlandı.

Savunmalarında gönül ilişkilerini kabul eden sanıklar itham edilen suçlamaları reddetti.

Mağdur D.Ş. ifadesinde, Cuma Doğan’la geçen yıl nişanlandıklarını, nişanlısının kendisini sürekli dövdüğünü ve tehdit ettiğini söyledi.

D.Ş., Doğan’dan şikayetçi olduğunu, annesindense olmadığını belirtti. Hırsızlık iddiasına dair bir bilgisinin olmadığını da ekledi.

Baba T.Ş’yse sanıkların birlikte evden kaçtıklarını ve evinden toplam 1 milyon 226 bin 900 liralık ziynet çaldığını söyledi. Her iki sanıktan da şikayetçi oldu.

Savcı, sanıkların iddianamedeki suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar suçsuz olduklarını iddia ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, Güldane Şahin’i ‘birden fazla kişiyle tehdit’ suçundan iki yıl altı ay, ‘nitelikli basit yaralama’ suçundansa bir yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Cuma Doğan aynı suçlardan sırasıyla iki yıl altı ay ve dokuz ay hapis cezası aldı.

İki sanık hakkında ‘hırsızlık’ suçlamasından delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti. Mahkeme, mevcut tutukluluk halinin devamına hükmetti.