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Yaramazlara biraz batar!

İlişkileriyle gündem olan damat ve kayınvalide tutuklandı

ATV’de Esra Erol’un programında ilişkileri olduğu ortaya çıkan damat ve kayınvalide ‘nitelikli tehdit’ suçlamasıyla tutuklandı.

Fotoğraf: ATV

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cuma Doğan (damat) ve Güldane Şahin’in (kayınvalide) katıldığı programa inceleme başlatmıştı.


Dilek Şahin’e (nişanlı) şiddet ve tehditle suçlanan ikili dün gözaltına alınmıştı.

DHA‘nın haberine göre bugün mahkemeye çıkarılan damat ve kayınvalide ‘nitelik tehdit’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada Doğan’ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı.

İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat gözaltına alındı

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