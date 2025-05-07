İlim Yayma Vakfı başkanı Erdoğan: MEB'le yakın çalışmaya devam edeceğiz

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “İlim Yayma Vakfı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’mızla (MEB) yakın çalışmaya, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 39 ilçedeki ‘Seçmeli Din Dersleri Yarışmaları’na katılan 48 bin öğrenciden dereceye giren 96 öğrenci için ödül töreni düzenledi.

Büyük Çamlıca Camisi’ndeki törende İlim Yayma Vakfı’nın yurtlar, üniversiteler, çok yaygın eğitim ve kurs programlarıyla eğitime destek veren en büyük sivil toplum hareketi haline geldiğini söyleyen Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Başka projelerde de işbirliği yapıyoruz. Özellikle son dönemde çok değerli öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmek adına desteklenmesine önem ve ağırlık veriyoruz.

* Yaz programlarıyla öğretmenlerimizin Anadolu’nun dört bir yanından gelip kültürel gezilerle İstanbul’u tanımalarını, bazı önemli isimlerle bir araya gelmelerini sağlıyoruz.

* Geride bıraktığımız 50’inci yıl münasebetiyle Türkiye’nin farklı illerinde, özellikle deprem bölgesi ön planda olmak üzere 50 okulda 50 kütüphane hayata geçirdik.

* Deprem bölgesinde 36’sını bitirdik, onlar bu sene açıldı. İstanbul’da da 14 okulumuzda 14 kütüphane yapıyoruz. Bir tane de Afrin’de 51’inci kütüphanemizi yapmış olduk.

* İlim Yayma Vakfı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’mızla yakın çalışmaya, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.