Bilal Erdoğan, Suriye cumhurbaşkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve beraberindeki ekip Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla görüştü.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Heyetteki isimler şöyle:
- AKP TBMM Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül
- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
- AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez
- AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank
- AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu
- Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu
Heyet ilk olarak Şam Valiliği’nde Mervan’la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını getirdiğini belirten Bilal Erdoğan şöyle konuştu:
“Her alanda ne tecrübemiz varsa Suriyeli kardeşlerimizin hizmetine sunmaya hazırız.”
Erdoğan daha sonra beraberindeki heyetle Selahaddin Eyyübi Türbesi’ni ziyaret etti.
Gazeteci Nevzat Çiçek, ‘Erdoğan’ın üst düzey Türk heyetine başkanlık ettiğini’ yazdı: “Suriye basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, cuma namazını birlikte kılmak üzere Şam’daki Emevi Camii’ne gittiğini bildirdi.”
Erdoğan ve beraberindeki heyet, Emevi Camisi’nin içindeki bir bölüme Gaziantep’te üretilen halılardan serdi. Camide cuma namazı da kılındı.
Heyet, Suriye cumhurbaşkanıyla görüştü
Emevi Camisi’nde cuma namazını kıldıktan sonra Halk Sarayı’na geçen Erdoğan ve beraberindeki heyet, Şara’nın konuğu oldu.
Görüşme basına kapalı yapıldı. Ardından heyet, Şam’ın terası konumundaki Kasyun Dağı’nı ziyaret etti.