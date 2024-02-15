İliç’le ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulması Resmi Gazete’de

Erzincan’ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Buna göre Erzincan’ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, iç tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına karar verildi.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.​​​​​​​

Ne olmuştu?

13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi açıklamalara göre toprağın altında dokuz işçi kaldı.

12 yıldır faal maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik ortaklığı.

Maden siyanür sızdırma şikayetiyle de gündeme gelmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesmiş, maden çalışmaları durdurulmuştu. Sonrasında Çöpler Anagold ‘gerekli iyileştirmeyi yaptığını’ savunarak yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldığını duyurmuştu.