İlhan Uzgel: Son NATO toplantısı örgütsel kırılma noktalarından biri oldu

Ukrayna savaşı küresel rekabeti yoğunlaştıran bir etki yarattı. ABD ile Avrupa arasındaki askeri ve güvenlik bağları güçlendi, ABD Avrupa kıtasına askeri olarak daha fazla angaje olmaya başladı, Avrupa ve AB giderek militarize olmaya zorlandı. ABD bunu zorluyordu, Ukrayna savaşı ise katalizör oldu.

Küresel sistem, daha önceki yazılarda da belirttiğim gibi maalesef daha militarize, güvenlik ve jeopolitiğin öne çıktığı bir yola doğru giriyor. Son NATO toplantısı bunun örgütsel kırılma noktalarından biri oldu ve bu gidişatı birebir yansıttı.

İlhan Uzgel’in yazısı