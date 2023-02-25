İlhan Uzgel: Putincilik adına bile savaşın desteklenmesinin anlamı yok

Putin Avrupa sermayesiyle organik ilişkiler kurarak, enerji, yatırım, ticaret alanında bağlarını güçlendirme sürecindeydi ve başarılı politikaydı. Realpolitik açıdan bakıldığında bu politikayı sürdürse ve Almanya ve Fransa’yı yakınında tutmaya devam etse, Ukrayna’nın NATO üyeliğini önlemekte daha başarılı olurdu. Tersten söylersek, Putincilik adına bile savaşın desteklenmesinin anlamı yok. Bu hamlesinin Rusya’ya da işçi sınıfına da, Avrasyacılık’a da zarar verdi. Başta Ukrayna halkı olmak üzere, Rus halkı ve genel olarak Rusya, Avrupa ülkeleri savaşın kaybedenleri. Savaş, Ukrayna kimliğini güçlendirdi ve Rusya ve Ruslara dair her şeye karşı tepki yarattı. Rusya’nın Orta Asya ile bağları zayıfladı, Doğu Bloku ülkelerini iyice Rusya karşıtı ve NATO destekçisi haline getirdi. Bir yıl sonra yıkık-dökük bir Ukrayna, iki taraftan yüzbinlerce sivil ve asker kaybı yaşanırken, savaşın neye yaradığına dair Rusya ve Rusya’yı destekleyenlerden somut bir açıklama gelmedi.

İlhan Uzgel’in yazısı