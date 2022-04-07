İlhan Taşçı’dan RTÜK açıklamasına tepki: Çocukların incitildiği yerde kimse hikaye anlatmasın

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Kuran kursundaki cinsel istismar haberlerine verilen cezanın ‘farklı yansıtıldığı ve bazı üyelerinin haksız yere linç edildiği’ savunmasına, üyesi İlhan Taşçı’dan yanıt geldi: “Bırakın algıyı.”

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Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Kuran kursundaki istismar vakasının haberleştirilmesi nedeniyle dün bazı kanallara ceza verilmişti. RTÜK’ün muhalefet kontenjanından seçilen üyeleri, kararın Diyanet’in ‘incinmesi’ nedeniyle alındığını yazmıştı.

RTÜK’ün bugünkü yazılı açıklamasında, kararın sosyal medya ve basında farklı yansıtıldığı, RTÜK Üst Kurul üyelerinin töhmet altında kaldığı, kurul ve bazı RTÜK üyelerinin sosyal medyada haksızca linç edildiği savunuldu.

Taşçı bunun üzerine paylaştığı tweet’te RTÜK’ün açıklamasını alıntılayarak yayın yasağı kararının cinsel istismara uğrayan çocukların üstün yararını gözettiğini anımsattı.

“Bırakın algıyı” diyerek açıklamaya tepki gösteren Taşçı “Olgu çocukların cinsel istismara uğramasıdır. Çocukların incindiği/incitildiği yerde kimse hikaye anlatmasın” dedi.