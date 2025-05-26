İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu

Sanatçı İlhan Şeşen için yarın Kadıköy’de anma programı düzenlenecek.

İlhan Şeşen. Fotoğraf: AA

Sanatçının ölüm haberini ailesi Instagram’dan duyurmuştu.

76 yaşındaki Şeşen bir süredir hastanede akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

Sanatçı için yarın (27 Mayıs) saat 11:00’de Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlenecek.

Cenaze namazı 13:10’da Üsküdar Karacaahmet’teki Şakirin Camii’nde kılınacak. Ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

İlhan Şeşen kimdir?

18 Haziran 1948’de Manisa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu, 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1971’de ‘Kavga’ isimli ilk 45’liğini çıkardı. 1983’te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen’le Grup Gündoğarken’i kurdu. 1994’te ‘Aşk Haklı’ ilk solo albümünü çıkardı.

TRT’de ‘Gençler Haklı’ ve özel bir kanalda ‘Arka Pencere’ isimli programları sundu. 2001’de ‘Neler Oluyor Bize’ adlı ikinci albümünü çıkardı.

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci olan Şeşen’in şarkıları Nükhet Duru, Leman Sam, Ayşegül Aldinç ve Kenan Doğulu gibi şarkıcılar tarafından seslendirildi.

Sanatçı 1990’lardan itibaren çeşitli dizi ve filmlerde oyunculuk da yaptı. ‘Annem’, ‘Gönülçelen’ ve ‘Aliye’ oynadığı dizlerden bazıları.