İlhan Cihaner: Yerel seçimlere giderken

CHP karar alıcıları kurultay sürecinin gerilim ve karşıtlıklarını aday belirleme sürecine yansıtmamaları gerekir. Elden geldiğince objektif, şeffaf güvenilir süreçler kurgulanmalı.

Mevcut CHP yönetimi siyasetini kuşkusuz verili koşullarda (oluşumundaki sorumluluklarından bağımsız olarak) yapmak durumda. Ancak verili koşulların bir kritiğinin ve güncellemesinin de yapılması şart. Öncelikle ittifak/iş birliği sürecinin merkeze konulduğu bir taktik izlenmemeli. Çünkü hemen hemen tüm partiler bir temsil sorunu/krizi yaşamakta. Şöyle ki; partiler adına, ittifak/iş birliği sürecini yöneten parti elitleri ile temsil ettiklerini iddia ettikleri kitle arasında mesafe artmış durumda. Ayrıca 2019 ittifaklarının başarı elde edilen yerlerde yerel siyasi figürler birbirleriyle ilişkilendiler. Başarılı yerel yönetimler ittifakı tabanda oluşturdular. Birçok yerde ön yargılar azaldı iktidar paylaşıldı. Özetle artık -özellikle her yerde yapılacak bir- ittifak/iş birliğinin marjinal faydası azalmıştır. Bu anlamda İYİ Parti’nin tutumu çok fazla belirleyici olmayacaktır. Hatta orta ve uzun vadede ya siyaseti çağıran/hatırlatan bir hamle olarak hep şikâyet etiğimiz “muhalefetteki siyasetsizliğin” giderilmesine hizmet edecektir ya da tabanının baskısı ile politik tutumu arasındaki farkın krizini yaşayacak.

DEM Parti henüz tutumunu açıklamadı ise de tabanının parti politikaları üzerindeki belirleyiciliğinin diğer partilere göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Siyasi yasaklar, kayyum politikaları, kriminalleştirilme gibi sorunlarla karşı karşıya. Ancak başta İstanbul olmak üzere sonuca etkili olabilecekleri yerlerde tabanından CHP’ye dönük negatif bir politika önemli ölçüde karşılık bulmayacaktır. Tüm bunları gözettiğimizde CHP’nin, siyasi parti elitlerini önceleyen bir ittifak/iş birliği arayışı yerine doğrudan seçmeni, belde halkını hedefleyen bir politikayı öncelemeli.

Kırılganlıklara rağmen en doğrusu, iletişiminin, aday belirlenmesinin, iş birliği olanaklarının yerellere bırakıldığı, örgütlerin üst düzeyde seferber edildiği bir politika izlemek olacaktır.

İlhan Cihaner’in yazısı