İlhan Cihaner: AKP’nin tercihi muhalefete alan açtı

Millet İttifakının ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yükselişine AKP/MHP koalisyonunun verdiği en görünür ve acil tepki Yeniden Refah Partisi ve Hüda-Par gibi partileri Cumhur ittifakına dahil etmeye çalışması oldu.

(…)

Yirmi yıllık iktidarına rağmen partileşme sürecini tamamlayamamış AKP’nin bu tercihi bence muhalefete alan açmış durumda. AB üyeliği, muhafazakâr demokratlık, yasaklara/yolsuzluklara/yoksulluklara karşı olma iddiasından (belki de takiyesinden demeliyiz) gelinen noktaya bakalım. Desteğe gelen süvarilerin(!) hemen hepsi hilafetçi/tek adamcı, kadın düşmanı, bilim karşıtı, din tüccarı… Hele iş tarikatlara gelince durum daha vahim; depremi dua ile Manisa’dan Van’a tayin eden mi dersiniz yanmaz kefen pazarlayan mı, 12 yaşında çocukların evlenmesine fetva veren mi dersiniz, kız çocuklarına okul yasaklayanlar mı, halktan yardım diye topladıkları paralarla ultra lüks sefa sürenler mi dersiniz, insanın/iktidarın sorumlu olduğu felaketleri kadere ve fıtrata bağlayanlar mı dersiniz, deprem fırsatçılığı yapanlar mı dersiniz… Bir de kontrolsüz göçle gelenler var ki ülkemizin geleneksel yapılarının bile sindirmesi güç figür ve hareketler. Tüm bu yapılar arka arkaya AKP/MHP ittifakına destek açıklamaya başladı.

İlhan Cihaner’in yazısı