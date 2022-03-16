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Yaramazlara biraz batar!

İlave yaptırımlar Rusya’da petrol üretimini dörtte bir azaltabilir


Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle ülkede petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini bildirdi.

Resmi istatistiklere göre Rusya’nın günlük petrol üretimi son 15 yılda ortalama 10 ila 12 milyon varil kaydedildi.


Fotoğraf: Reuters (temsili)

AA’nın IEA’nın şubat ayına ilişkin ‘Petrol Piyasası Raporu’ndan aktardığına göre büyük petrol şirketleri, nakliye firmaları ve bankalar Rusya’yla iş yapmaktan kaçınıyor.

Söz konusu durumun, Rusya’nın petrol üretiminde nisanda günlük yaklaşık 3 milyon varil kesintiye yol açacağı öngörülüyor. Daha fazla yaptırım uygulanması durumundaysa kesinti miktarının artacağı hesaplanıyor.

Rapora göre işgal öncesi yapılan anlaşmalar gereği, Rusya’dan petrol ithalatı şu an devam ediyor ancak yeni sözleşme yapılmıyor.

İşgalin yol açtığı arz tedariki endişeleriyle pek çok ülke alternatif arayışına girdi. OPEC+ grubu bu arayışlara çözüm bulma konusuna mesafeli davranıyor ve daha önce varılan günlük 400 bin varil üretim artışı kararına bağlı kalmayı tercih ediyor.

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