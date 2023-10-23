İlaç devi Roche daha da büyümek için 7,1 milyar doları gözden çıkardı

İsviçreli ilaç devi Roche, inflamatuar bağırsak hastalıklarına karşı ilaçlar geliştiren Telavant Holding’i 7,1 milyar dolara (yaklaşık 200 milyar lira) satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi yaklaşık 294 milyar lira.

Roche’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulu, Telavant Holding’i 7,1 milyar dolara peşin satın alma anlaşmasını onayladı. Roche, ilave 150 milyon dolar ödeme de yapacak.

Telavant Holding, ABD’li biyoteknoloji şirketi Roivant Holdings ve Covid-19 aşısı BioNTech’i de geliştiren bir başka ilaç devi Pfizer’a ait.

Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2024’ün ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu satın alma anlaşmasına göre, Roche, ABD ve Japonya’da deneysel antikor RVT-3101’i geliştirme, üretme ve ticarileştirme hakkını elde edecek.

Inflamatuar bağırsak hastalığı, bağırsakların iç yüzeyindeki iltihaplanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Bağışıklık sisteminin zayıflaması, kötü beslenme, sigara, alkol, stres, genetik ve birtakım ilaçların kullanımı, inflamatuar bağırsak hastalığı nedenleri arasında gösteriliyor.

Roche’a göre dünya çapında yaklaşık 8 milyon kişi inflamatuar bağırsak hastalığı çekiyor.

Roche, RVT-3101’in, başka hastalıkların tedavisinde de kullanılma potansiyeli bulunduğu görüşünde.