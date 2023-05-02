İktidar değişimini ‘darbe’ sayan Mehmet Uçum üste çıktı: Beyhude çaba

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum, “2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye’nin tam bağımsızlığına darbe olur” sözlerine açıklık getirmeye çalıştı. Uçum bu açıklamanın ‘olası bir seçim sonucunun ne tür etkiler doğurabileceğine ilişkin bir değerlendirme’ olduğunu savundu.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’a konuşan Uçum, şunları söylemişti: “2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye’nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu. Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok.”

Uçum’un ‘dünya görüşü’

Uçum, bugün de Twitter’dan bu sözlerine açıklık getirmeye çalıştı.

Twitter’dan paylaşılan mesajlar şöyle:

*Siyasal sistemin işleyişinde seçmen iradesini belirleyici kabul eden, demokratik meşruiyetin esasını seçmen iradesinde gören, tez siyaseti yerine talep siyasetine üstünlük tanıyan, her türlü seçkinci siyaset anlayışını mahkum eden bir dünya görüşüne sahip olanlar hakkında ‘seçmeni darbecilikle suçluyorlar’ diye çığırtkanlık yapmak işe yaramaz, inandırıcı olmaz, hakikate uymaz.

*Bu ülkede kimlerin darbeci olduğu, kimlerin seçmeni özne değil nesne gördüğü, kimlerin kendi halkına yabancı olduğu, kimlerin batı güç odaklarından ve küresel emperyalizmden medet umduğu ayan beyan ortadadır.

*Olası bir seçim sonucunun ne tür etkiler doğurabileceğine ilişkin bir değerlendirmeyi, demagoji yaparak ideolojik bir saldırganlığa dönüştürme çabası beyhudedir.

*Çarpıtma siyasetiyle, yalan siyasetiyle, asılsız isnat siyasetiyle hiç bir yere varamazsınız, bunu yakın zamanda bir kez daha anlayacaksınız.

Soylu ve Yıldırım da ‘darbe’ demişti

Uçum’un ‘darbe’ çıkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Başkanvekili Binali Yıldırım’ın benzer sözlerini hatırlattı.

14 Mayıs seçimlerini ‘darbe’ olarak niteleyen Soylu, şunları söylemişti: “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir…”

Binali Yıldırım’sa, “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” demişti.

Dün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bundan geri kalmamış “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” diye konuşmuştu.