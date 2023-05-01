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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın başdanışmanı da iktidar değişimini ‘darbe’ saydı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sonra cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum da olası bir iktidar değişimini ‘darbe’ olarak niteledi.

Mehmet Uçum. (Habertürk)

Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs genel seçimlerini ‘darbe girişimi’ olarak nitelemişti: “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir…”


AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’sa “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” demişti.

Bugün de Erdoğan “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” diye konuşmuştu.

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’a konuşan cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından hukuk politikaları kurulu başkanvekili Mehmet Uçum’un ilgili konuşması da şöyle:

*Seçim küresel sistemde çeşitli mecralarda takip ediliyor. Dünyada mazlum milletler, İslam coğrafyası, Türkiye’nin yükselişinden umut üretmiş durumda. 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye’nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu. Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok.

*Ekonomik krizlerle mücadele konusunda şimdiye kadar uygulanan modellerden farklı. Türkiye ulusal demokrasi programını hayata geçirdi, milli ekonomi programını hayata geçiriyor. Krizlerle mücadelede büyüme stratejisine dayalı program.”

Süleyman Soylu, 14 Mayıs seçimlerini ‘darbe girişimi’ saydı

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