İKSV Gezgin Salon programına üç yeni isim

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) +1’in katkısıyla düzenlediği Gezgin Salon programına üç isim daha eklendi.

‘AIR’, ‘Slowdive’, ‘French 79’, ‘NEIL FRANCES’ ve ‘King Hannah’nın sahne alacağı programa deneysel, progresif rock müziğiyle ‘Gevende’ ve William Dorey, retro tınıların çağdaş temsilcisi ‘Skinshape’, psikedelik Anadolu beat üçlüsü ‘Lalalar’ eklendi.

Gevende ve Skinshape 28 Haziran’da, Lalalar’sa 29 Haziran’da müzikseverle buluşacak.

28-29 Haziran’da Bonus Parkorman’da düzenlenecek festivalin biletleri passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve Passo perakende satış noktalarından alınabilir.

Gevende

Mimi, Popkomm, Babel Med, Womex gibi festivallerde Hollandalı müzisyenler Tobias Klein ve Damien Cluzel ile avangard müziğin sınırlarını zorladıkları kulüp performanslarına imza attılar. Türlerarası yolculuğu 20 yılı aşan Gevende, martta teklileri ‘Düş’ü çıkardı.

Skinshape

Britanyalı müzisyen William Dorey’nin stüdyo projesi olan Skinshape, 10 yılı aşkın süredir 1960’lar ve 70’lerin funk, reggae, saykedelik rock, kütüphane müziği, Afrika ve folk ezgilerini modern bir sesle bir araya getiriyor. Reverb’le yankılanan gitarlar, derin baslar ve analog efektlerle zenginleştirilen bu müzik, Skinshape’in karakteristik tınısını yaratıyor. ‘I Didn’t Know’, ‘Don’t Call My Name’ ve ‘Summer’ gibi parçalarıyla tanınan Skinshape, 28 Haziran’da festivalde nostaljik ama zamansız bir atmosferle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Lalalar

Lalalar, 2019’da yayınladıkları ‘İsyanlar’ teklisiyle müzik sahnesine hızlı bir giriş yaptı. Grup, sinematik retro baslar, özgün vokaller, güçlü ve kirli gitarlarla geleneksel ezgileri bir araya getiriyor. 2023’te yayınladıkları ve müziklerine de adını veren son albümleriyle hafızalarda yer etti: ‘En Kötü İyi Olur’.

Gezgin Salon Festivali Programı

28 Haziran Cumartesi: AIR Play Moon Safari, French 79, Gevende ve Skinshape

29 Haziran Pazar: Slowdive, NEIL FRANCES PRESENT CLUB NF, Lalalar ve King Hannah

Genel bilet satışı için şu linke bakabilirsiniz.