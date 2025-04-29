Garanti Caz Günü: Tek akşam, beş konser

Yarın 30 Nisan Uluslararası Caz Günü.

Uzun yıllardır caza verdiği destekle de bilinen Garanti BBVA, bu özel gün kapsamında beş konser düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 2011’de cazın kültürel farklılıklara rağmen birleştiriciliğini ve kapsayıcılığını vurgulamak için 30 Nisan’ı Caz Günü ilan etti.

Birçok ülke bu özel günde düzenlediği çeşitli festival ve etkinliklerde caz sanatçılarına yer veriyor.

Garanti BBVA, Türkiye’deyse müziği 30’u aşkın yıldır destekliyor. 1997’den beri İstanbul Caz Festivali’nin da ana sponsoru.

Garanti Caz Günü kapsamında Garanti Müzik, aynı akşam beş konser düzenlenleyecek.

Konser biletleri Garanti BBVA kredi kartlarıyla yüzde 20 indirimli satın alınabiliyor.

Caz seven ama kentte çok fazla bu müzikle buluşamayanlar için bu konserler kaçırılmayacak bir fırsat.

Nardis Jazz Club’da ‘Aydın Kahya Band’, Salon İKSV’de ‘Allysha Joy’, Frankhan Selectist’te ‘corto.alto’, Blind’da ‘Leifur James’ ve Bova’da ‘Emile Londonien’ cazseverlerle buluşacak.

Aydın Kahya Band

Türkiye caz sahnesinin güçlü seslerinden Aydın Kahya’nın liderliğinde kurulan grup, geleneksel caz tınılarını modern yorumlarla birleştiriyor. Nardis Jazz Club’da sahne alacak grup, dinleyicilere duygu yüklü ve ritmik bir performans vadediyor.

Allysha Joy

Avustralya Melbourne doğumlu şarkıcı, piyanist ve besteci Allysha Joy, caz, soul ve hip-hop unsurlarını bir araya getirdiği kendine özgü müziğiyle tanınıyor.

Joy, hip hop kolektifi 30/70 grubunun baş vokalistliğini yaparak müzik kariyerine başladı. ‘Music Victoria Awards’ta ‘En İyi Soul Albümü Ödülü’nü kazandı ve ‘Worldwide Awards’ta en iyi caz albümü dalında aday gösterildi.

Salon iKSV’de yapılacak konserde dinleyicileri güçlü bir ses ve etkileyici bir sahne performansı bekliyor.

corto.alto

İskoçya’nın Glasgow kentinde Liam Shortall’un kurduğu caz topluluğu ‘corto.alto’, funk ve hip-hop etkileriyle harmanlanmış enerjik performanslarıyla dikkat çekiyor. İlk albümü ‘Bad With Names’, 2024 ‘Mercury Ödülleri’nde yılın albümü kategorisinde kısa listeye kaldı.

Grubun adı, kurucusu Shortall’ın soyadına yapılmış bir atıf da yaşıyor. cort.alto İspanyolca’da kısa uzun anlamına geliyor.

Frankhan Selectist sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak grup yine modern cazın sınırlarını zorlayacak bir performansa hazır.

Leifur James

Avangart stiliyle bilinen Londralı besteci ve prodüktör Leifur James, elektronik cazın deneysel sınırlarında gezinen benzersiz tarzıyla tanınıyor. James kariyerine ‘A Louder Silence’ albümüyle başlamıştı.

Blind sahnesindeki konserde James, analog synth’ler ve atmosferik piyano melodileriyle dinleyicilerini bir ses yolculuğuna çıkaracak.

Emile Londonien

Fransız caz sahnesinin yükselen yeteneklerinden Emile Londonien, Strasbourg’da konservatuvar çıkışlı üç arkadaşın kurduğu bir grup. Modern cazın dinamik ve yenilikçi yüzünü temsil ediyor.

Emile Londonien’in Bova’daki konserinde izleyicileri, groove dolu ritimler ve etkileyici doğaçlamalar bekliyor.

*Garanti BBVA kredi kartlarına indirim kampanyası sadece yukarıda belirtilen konserler için geçerlidir, banka dilediği zaman kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Konser hakkında detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.