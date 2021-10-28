İkranur’un ölümü: Amcaya 11 yıl hapis, halaya tahliye

Giresun’un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili yargılanan amca S.T.’ye (14) ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 11 yıl, hala Ayşe Çakır’a (26) ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan dört yıl iki ay hapis cezası verildi. Çakır’ın tutuklu bulunduğu süre göz önüne alarak tahliyesine karar verildi.

Fotoğraf: DHA

İcilli köyü Kıran Mahallesi’nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran’da, kardeşi ve kuzeniyle oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Aile, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin aradığı İkranur, üç gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi’nde ölü bulundu.

Jandarma ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kızın dedesi, amcası ve üç halasının aralarında bulunduğu yedi kişi gözaltına aldı. Beş kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, hala Ayşe Çakır ve amca S.T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İkranur’a yaramazlık yaptığı için tokat attığını ve ağlaması üzerine ağzını kapatarak nefessiz kalması sonucu öldürdüğünü söyleyen S.T. ve cesedi birlikte dereye attığı halası Ayşe Çakır 15 Şubat 2021’de tutuklandı.

İddianamede S.T. için ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 15 yıl, hala için ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan beş yıla kadar hapis istendi.

Halaya iyi hal indirimi ve tahliye

Giresun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti amca S.T.’ye müebbet hapis cezası verdi, suçun işlendiği tarihte yaşının küçük olması nedeniyle cezayı 11 yıla indirdi. Hala Ayşe Çakır’a ise beş yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanan halanın cezasını dört yıl iki aya indiren mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.