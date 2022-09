İklim krizini gündemde tutmak için çektikleri filminin galasına 217 kilometre yürüyerek gittiler

Geçen yıl İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenen iklim zirvesine yapılan 800 kilometrelik yürüyüşü konu alan filmdeki aktivistler Bristol’daki galaya da 217 kilometre yürüyerek gittiler.

Fotoğraf: Camino to Cop (Facebook)

Britanya’nın Bristol şehrinde bugün ilk gösterimi yapılacak olan Camino to Cop26 – Of Walking On Thin Ice (Cop26 Yolu – İnce Buzda Yürümek) filmi, geçen yıl Britanya’nın güneyinden Glasgow’daki iklim konferansı için İskoçya’ya 800 km yürüyüş yapan bir grup iklim aktivistinin hikayesini anlatıyor.

Filmin ‘rol yapmayan’ oyuncuları, prömiyere giderken de alışılmışın aksine kırmızı halısız limuzinsiz bir gala planladıkları için Londra’dan Bristol’e 217 km yürüdü.

Geçen yıl iklim zirvesi için Glasgow’a yürümüşlerdi

Geçen yıl Eylül ve Ekim aylarında Cop26 iklim konferansı için Londra ve Bristol’den Glasgow’a yürüyerek yapılan 56 günlük yolculuğu anlatan film, aynı zamanda konferanstan bugüne neler olduğu konusunda da bilgi veriyor.

Binden fazla kişinin katıldığı 2021 yürüyüşünde, bazıları 56 günün tamamını kilise salonlarının zeminlerinde uyuyarak, sohbet ederek, yeni arkadaşlar edinerek ve fark yaratmanın bir yolunu bulmaya çalışarak geçirmişti. Film yapımcısı Benjamin Wigley, maceranın büyük kısmını 16 mm selüloit Bolex kamera kullanılarak çekti.

Prömiyeri Bristol’da kilisede

Prömiyer için, 800 km’lik yolculuğu yapanlardan bazıları, filmi tanıtmak için Bristol’e yürümeye karar verdi. Salı öğleden sonra yürüyüşün son etabını tamamlayarak, Encounters Film Festivali‘nin bir parçası olacak ücretsiz gösterim için şehir merkezindeki Aziz Stephen kilisesine varacaklar.

Afiş: Camino to Cop

İklim aktivisti, dağcı ve Cop26 yürüyüşünün organizatörlerinden biri olan Helen Locke, yürüyüş için “harekete geçirici bir deneyim” derken Cop26 için “Herkes bir araya geldi. Sonra bitti ve sonuç parlak değildi, hükümetimizden gelen büyük bir taahhüt yoktu” ifadelerine yer verdi.

Aktivistler, filmi köylere, kiliselere, ülke çapındaki festivallere götürmeyi planlıyor.

Çevreci grubun yürüyüş deneyimlerini anlatan bir sahne performansı da var.