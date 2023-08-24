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Yaramazlara biraz batar!

İkizköy direnişçilerinden sanatçılara ‘Ziyaret edin’ çağrısı

Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı zeytin ağaçlarını savunan İkizköylüler, aralarında Tarkan, Selda Bağcan, Fazıl Say, İlkay Akkaya, Moğollar ve Bulutsuzluk Özlemi’nin bulunduğu sanatçılara Akbelen’i ziyaret etmeleri için çağrı yaptı.

Fotoğraf: Twitter


Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de direnişçiler, nöbet alanında bir araya gelerek çektikleri videoyla bazı sanatçılara Akbelen’i ziyaret etmeleri için çağrıda bulundu.

Tarkan, Selda Bağcan, Fazıl Say, İlkay Akkaya, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi’ni Akbelen’de görmek istediklerini söyleyen İkizköylüler, kendilerini daha önce ziyaret eden Zülfü Livaneli’nin de konser vermesini istedi.

Direnişçilerin ortak çağrısı şu şekilde:

“Akbelen Ormanı’ndaki kızılgerdanların, baştankaraların, sincapların, kirpilerin, domuzların burada esen rüzgarın, başımızdaki güneşin hatırına Akbelen’i madene vermeyeceğiz, burayı yaşatalım dedik. Burayı yaşatmak için doğasını seven duyarlı sanatçılarımızın hepsini buraya davet ediyoruz. Akbelen’i hep birlikte yaşatalım.”

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