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Yaramazlara biraz batar!

Barcelona’ya Akbelen çağrısı: Limak’ı durdur, doğayı kurtar

Yurttaşlar, ‘beşli çete’ üyesi Limak Holding’in iştiraki YK Enerji’nin ağaç kestiği Muğla’daki Akbelen Ormanı için İspanya’daki La Liga takımlarından Barcelona’ya seslendi: “Limak’ı durdur, doğayı kurtar.”

Bu senenin başında Barcelona ile Limak, takımın stadının yenilenmesi için sözleşme imzalamıştı.


Barcelona Başkanı Joan Laporta (solda) ve Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir (sağda). (Fotoğraf: Limak)

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı.

Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

Alanda eylem devam ederken, yurttaşlar bir sosyal medya kampanyası başlatarak Barcelona’ya seslendi.

Paylaşılan görselde “Limak’ı durdur, doğayı kurtar” mesajı yer alırken “Binlerce çevreci direniyor ve şiddetle karşı karşıya kalıyor. Ya sen Barcelona? Sen de doğaya karşı bu golü atacak mısın? Bu suçun ortağı olma” diye yazıyor.

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