Barcelona’nın stadını Limak Holding yenileyecek

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin süren tartışmalara dair “HDP ortak adaydan kaçmadı, ki halen de kaçmıyor. Ortak adaydan kaçan, kaçınan ‘tılı masa’dır. TBMM’nin üçüncü büyük partisiyle konuşmaktan çekinen veya buna tenezzül bile etmeyen bir muhalefet, Türkiye’ye nasıl demokrasi getirebilir ki?” dedi.