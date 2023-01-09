Barcelona’nın stadını Limak Holding yenileyecek

İspanya’daki La Liga takımlarından Barcelona’nın stadını ‘beşli çete’den Limak Holding yenileyecek.
Türkiye’de iktidardan aldıkları ihalelerle dünyada rekorlar kıran şirketler muhalefet tarafından ‘beşli çete’ diye adlandırılıyor. Muhalefet bu tabirle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini hedef alıyor.
Barcelona’nın açıklamasına göre Barcelona Yönetim Kurulu bu öğlen, Limak İnşaat‘ın Camp Nou’nun inşaatı ve tadilatından sorumlu olmasını onayladı. İnşaat Haziran 2023’te başlayacak.