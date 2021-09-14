İkinci el otoda en çok hangi modeller tercih edildi? En hızlı satılan hangisi?

İkinci el online oto pazarında ağustosta en çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford. Otomobil kategorisinde zirve VW’nin Passat modeline ait. Hafif ticaride ise liste başı Fiat’ın Doblo modeli.

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Indicata’nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 140 bin 608 satış yapıldı.

Satışlar, temmuza göre yüzde 3, Ağustos 2020’ye göre yüzde 37 düştü. Bu yılın sekiz ayında satışlar, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı.

Ağustosta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

En çok satılan 10 marka

Bu yılın ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 20 bin 822 adetle Volkswagen oldu. VW’yi, 17 bin 292 adetle Renault ve 13 bin 511 adetle Ford takip etti.

Ford’un ardından 12 bin 694 adetle Fiat, 8 bin 384 adetle Opel, 7 bin 795 adetle BMW, 7 bin 760 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 13’le Hyundai, 6 bin 593 adetle Peugeot ve 5 bin 199 adetle de Audi izledi.

Passat zirvede

Ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli şöyle:

VW’nin Passat (6 bin 114) Renault Clio (5 bin 11) Renault Megane (4 bin 572) Ford Focus (4 bin 65) Opel Astra (3 bin 679) Toyota Corolla (3 bin 329), VW Golf (3 bin 82), VW Polo (3 bin 39) Fiat Egea (3 bin 25) BMW 3 Serisi (2 bin 872)

Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 33’ünü oluşturdu.

En hızlı Renault satıldı

Ağustos ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 36 gün olurken, en hızlı satılan marka 28 günle Renault oldu.

En yavaş satılan ise 49 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Ticaride Doblo önde

Hafif ticari araçlar kategorisinde 2 bin 888 adetle Fiat Doblo ilk sıraya yerleşti.

Bunu 2 bin 599 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 448 adetle Fiat Fiorino, 1.824 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1649 adetle VW Caddy, 1424 adetle VW Transporter, 1129 adetle Ford Transit, 1032 adetle Renault Kangoo, 905 adetle Peugeot Partner ve 734 adetle de Citroen Berlingo izledi.