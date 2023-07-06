İkinci el araç satışı düzenlemesine uymayanlara para cezası

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışıyla ilgili yeni kısıtlamalara uymayanlara 300 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabileceğini açıkladı.

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor.

Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş.

Bu nedenlerle ikinci el piyasasında zam furyası devam ediyor. İkinci el araçlar, sıfırına ulaşmak zorlaştığı için daha yüksek fiyata satılıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, artık ikinci el araçlar sıfır fiyatından yükseğe satılamayacak. Ayrıca düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamayacak.

Ticaret Bakanlığı ayrıca, ek açıklamalarda bulundu. Buna göre düzenlemeye uymayanlara 300 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabilecek.

Yeni düzenlemenin anlatıldığı bakanlık açıklamasında cezalarla ilgili kısım şöyle: “Bu kısıtlama kapsamında tüm gerçek ve tüzel kişiler, ilan verilmesi aşamasında düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında ‘ilan platformları‘ tarafından uyarılacak. Buna rağmen, söz konusu kısıtlamaya aykırı hareket edenlere 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.”