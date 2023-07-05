Düzenleme: İkinci el araçlar sıfır fiyatından yükseğe satılamayacak

Yeni yönetmeliğe göre ikinci el araçlar sıfır fiyatından yükseğe satılamayacak.

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor.

Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş.

Bu nedenlerle ikinci el piyasasında zam furyası devam ediyor. İkinci el araçlar, sıfırına ulaşmak zorlaştığı için daha yüksek fiyata satılıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, artık ikinci el araçlar sıfır fiyatından yükseğe satılamayacak.

Türkiye otomobil fiyatlarında Avrupa’da ilk sırada