‘İki yaşındaki çocuğa istismar’ iddiasını haberleştiren gazeteciye tehdit: ’12 bin kişilik aileyiz’

İstanbul Beylikdüzü’nde iki yaşındaki çocuğun ‘cinsel istismar nedeniyle öldüğü’ iddiasını ilgili doktorla görüşerek haberleştiren Bianet muhabiri Evrim Kepenek, bebeğin ailesi tarafından tehdit edildiğini duyurdu.

Kepenek’in haberine göre İstanbul Beylikdüzü’nde ‘balkondan düştü’ denerek hastaneye götürülen ve burada hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun ön otopsi raporunda ‘tecavüz edildiği yönünde kuvvetli bulgular’ yer almıştı.

Kepenek’e konuşan hastane doktorlarından Acil Tıp Uzmanı Dr. Evren Arslan, şunları söylemişti: “Çocuk hastaneye getiriliyor, ailesi ‘balkondan düştü’ diyor. Buna göre çocuğa ilk müdahale yapılıyor. Ardından detaylıca bakıldığında iki yaşındaki çocuğun vajinal bölgesinde ve popo kısmında yırtıklar görünüyor. Bu ikinci genel muayene raporunda da yer aldı. Bu durumun anlaşılmasının ardından hastane polisi devreye girdi, savcı geldi çocuğun ailesindeki erkekler gözaltına alındı. Çocuğun ailesi otopsi istemediklerini ve hemen cenazeyi alıp gitmek istediklerini belirtip durdular. Bundan sonraki süreç savcının görevi.“

Kepenek, Twitter hesabından şunları yazdı: “Çocuğun amcası olduğunu söyleyen biri aradı “12 bin kişilik aileyiz, korkutmak gibi olmasın haberi kaldırın” dedi. Sonra aradı, “yanlış anlaşılmasın sizi tehdit etmiyorum.”