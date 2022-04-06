İki yaşındaki bebek, silahla oynarken dört yaşındaki ablasını vurdu

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde iki yaşındaki bir bebek silahla oynarken dört yaşındaki ablasını vurdu.

Fotoğraf: www.nbcnews.com

Polisin açıklamasına göre iki kardeş, Chester kentindeki bir benzin istasyonunda park edilmiş bir araçta yalnızdı.

“Dört yaşındaki kız çocuğu nereden eline geçirdiğini henüz tespit edemediğimiz silahla oynayan erkek kardeşi tarafından vurulmuş” denen açıklamada, kız çocuğunun ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

Silahla ilgili ayrıntıları netleştirilmeye çalışan polis soruşturma başlattı.