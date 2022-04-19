İki penisle dünyaya gelen bebeğe cerrahi müdahale

Brezilya’da, iki penisle doğan bir erkek bebeğin penislerinden biri cerrahi müdahaleyle alındı.

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Sao Paulo Federal Üniversitesi’nde görevli doktorların müdahale ettiği ‘vaka’ Journal of Pediatric Urology’de (Pediatrik Üroloji Dergisi) paylaşıldı. Çift penisle doğmanın 5-6 milyonda bir görülen bir durum olduğunun altını çizen doktorlar, bebeğin önce sağ tarafındaki penisini almak istedi. Ancak annesi sadece sağ taraftakinden idrar yapabildiğini söyledi.

İnceleme sonucunda daha büyük olan sol penisin üretrasının idrarın dışarı atılması için çok dar olduğunu belirleyen doktorlar onun alınması kararlaştırdı.

Adı açıklanmayan bebeğin neden iki yaşında ameliyat edildiği ve sol penisinin sağdakinden ne kadar büyük olduğu bilgisini paylaşmadı.

Bilimsel dergideki makaleyi kaleme alan Marcela Leal da Cruz ve ekibi, çift penisli dünyaya gelmenin ‘diphallia’ adlı genetik bir durum olduğunu, ilk olarak 1609’da kayda geçtiğini aktardı.

Bazı vakalarda Brezilya’daki örnekte olduğu gibi iki penisin de tam olarak gelişmiş olduğunu bazılarındaysa birinde bir deformasyon olabildiğini ifade etti.

Bu ay başında Özbekistan’da iki penisle dünyaya gelen, ikisinden de idrarını yapabilen ve yedi yıldır böyle yaşamını sürdüren bir çocuk gündeme gelmişti.

Geçen yıl Iraklı doktorların açıkladığı ‘üç penisli vaka’ dünyada bir ilk olarak nitelendirilmişti.