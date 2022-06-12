İki köpeği tüfekle öldüren sanık sekiz yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Ankara’da tek katlı evinin çatısına çıkan iki köpeği av tüfeğiyle ateş ederek öldüren kişi hakkında, ‘hayvanı kasten öldürmek’ suçundan sekiz yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hayvan hakları savunucularının Beşiktaş’ta düzenlediği bir eylemden… Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ankara başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Hanifi Karataş, 22 Mart’ta Mamak Türközü Mahallesi’ndeki tek katlı evinin çatısına çıkan iki köpeğe av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği köpekler öldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Karataş, savcılık sorgusunun ardından ‘evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

AA’nın aktardığına göre olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık Karataş hakkında ‘Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürmek‘ suçundan sekiz yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

‘Sokak köpeği olması evcil hayvan kabul edilmesine engel değil’

İddianamede, yürürlüğe yeni giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddesinde evcil hayvanın, ‘İnsan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanlar’, sahipsiz hayvanın ise ‘Barınacak yeri olmayan evcil hayvanlar’ olarak tanımlandığı, suça konu olayda öldürülen köpeklerin sokak köpeği olmasının evcil hayvan olarak kabul edilmesine engel olmadığı aktarıldı.

Sanığın iki evcil köpeği kasten vurarak öldürmesinin Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddesinde düzenlenen suç tanımına uygun olduğu aktarılan iddianamede, Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından verilen nekropsi raporuna göre, her iki köpeğin de ölümünün, silahla vurulmaya bağlı yoğun iç kanama sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Sanık iddianameyi kabul eden Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.