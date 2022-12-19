İki eski Twitter çalışanından yeni sosyal medya platformu: Spill

Twitter’da bir süredir yaşanan karmaşa yeni girişimlere vesile olurken, eski planları yeniden su yüzüne çıkarıyor. Bunlardan biri içeriklerinde azınlıklara öncelik vereceğini duyuran Spill.

Fotoğraf: Spill

Alphonzo Terrell ve DeVaris Brown. Bundan birkaç yıl önce, aynı gün Twitter’da çalışmaya başlayan iki eski arkadaş. Ortamdaki iki siyah olarak birbirlerine tutunup arkadaş olmuşlar bir daha bağlarını koparmamışlar.

Küresel Sosyal ve Editoryal ekibin başındaki Alphonzo Terrell, Elon Musk’ın şirketi devralmasından sonra işten çıkarılan binlerce kişiden biri olmuş. Twitter’ın yapay zeka uzmanlarından DeVaris Brown ise 2020’de ayrılıp kendi şirketini kurmuş.

İkili şimdi yeni bir projeyle tekrar iş ortağı oldular.

DeVaris Brown (solda) ve Alphonzo Terrell

Siyahlara ve diğer azınlıklara öncelik verecekler

Terrell ve Brown, Spill adlı uygulamayı ‘kültüre öncelik veren gerçek zamanlı bir konuşma platformu’ olarak tanımlıyor. Bekleme listesi için kayıt almaya başlayan platformun altı – sekiz hafta içinde aktif olması bekleniyor.

İkili, azınlıkların sosyal medyadan hakkı olanı alamadığını düşünüyor. TikTok, Twitter gibi platformlara içerik üreten siyahların ya da diğer azınlıkların trendleri belirlediğine ancak karşılığında yeteri kadar markalaşamadığına, dolayısıyla yeteri kadar kazanamadığına dikkat çekiyor.

Aynı şekilde, sosyal medya teknoloji şirketlerinde çalışanların da beyazlara göre haksızlığına uğradığını söylüyor.

Spill’in CEO’su Terrell, startup dünyasından haberler aktaran TechCrunch’a verdiği röportajda bunun platformla ilgili bir sorun olduğunu söylüyor ve en başından itibaren içerik üreticilerine, özellikle de azınlıklara para kazandırmayı hedeflediklerini belirtiyor.