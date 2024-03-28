İhtiyaç kredisi faizi yüzde 82'yi aştı, mevduat faizi yüzde 60'a dayandı

Faizlerdeki rekor artış sürüyor. İhtiyaç kredi faizi yüzde 82’yi aşarken, mevduat faizi yüzde 60’a dayandı.

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Merkez Bankası (MB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 22 Mart’la biten haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 79 milyar 320 milyon 228 bin lira arttı.

Böylece mevduat 16 trilyon 14 milyar 952 milyon 94 bin lira oldu.

Mevduat artarken faizler de yeni rekor kırdı.

1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde yüzde 55,7’den yüzde 59,5’e çıktı.

Ticari kredi faizleri yüzde 58,5’den yüzde 62,7’ye ulaştı.

Geçen hatfa rekor kıran ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 76’tan yüzde 82,1’e ulaştı.