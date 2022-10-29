İhsan Çaralan: TTB operasyonu tüm muhalif güçlere

TTB, Şebnem Korur Fincancı Hoca’nın başkan olmasından önce de iktidarın hedefindeydi. Nitekim, sınır ötesi operasyonlarda, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek aldığı savaş karşıtı tutum, pandemide iktidarın geçeklerin üstünü örtme girişimleri karşısındaki gerçeklerin açıklanmasında gösterdiği ısrar TTB’yi tek adam yönetiminin hedefi yapmıştı. Yukarıda sözünü ettiğimiz son açıklamasında da Erdoğan, “Hem bu kişiyle hem bu kurumla ilgili adımlar atılacak” diyerek Şebnem Korur Fincancı ve TTB’yi hedefe koyduklarını açıkça ilan etti.

Sadece Fincancı ve TTB de değil, Erdoğan yukarıdaki açıklamasında “Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdik” diyerek tüm diğer emek ve meslek örgütlerinin de hedefe konulduğunu açıkladı.

Seçim sürecinde olunduğu ve iktidarın seçim stratejisinin esasını da muhalif gördüğü tüm siyasi odakları, medyayı, hatta birer birer aydın, demokrat, bilim ve kütür insanlarını sindirip itibarsızlaştırarak etkisizleştirerek seçimi “götürmeyi” amaç edindiği dikkate alındında Şebnem Korur Fincancı ve TTB etrafında sürdürülen operasyonun aslında tüm bu odaklara ve biat etmeyen kişilere yönelik olduğu apaçıktır.

İhsan Çaralan’ın yazısı