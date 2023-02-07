İhsan Çaralan: Sivil kurumların dayanışması engellenmemeli

Narlı-Pazarcık merkezli bu son deprem, 10 ili kapsayan ve son derece geniş bir coğrafyada maddi ve manevi yıkıma yol açan büyük bir depremdir. Bu yüzden de halkın dayanışması olmadan depremzedenin maddi ve manevi yaralarını sarması kolay olmayacaktır. Bu yüzden de deprem bölgesinde değil bölge dışındaki de her tür sivil kurumun dayanışması engellenmemesi önemli olacaktır.

“Engellenmemesi” diyoruz çünkü 24 Ocak 2020’deki Elazığ depreminde gördük. Bırakalım vatandaşların dayanışmasını, CHP ve HDP’li belediyelerin iş makinelerini çalıştırmasından, ekmek dağıtımlarına kadar yardımların akla ziyan gerekçelerle engellenmeye çalışılması herkesin hafızasında tazedir.

Ancak şimdi; dün şu olmuştu bu olmuştu, bireysel ya da kolektifti, bölgenin içindendi, dışındandı demeden yaşam için ihtiyaç olan yiyecek, içecek, ısınma, barınma, hijyen malzemeleri, her şeyle depremzedeyle dayanışma zamanıdır!

İhsan Çaralan’ın yazısı