İhsan Çaralan: Saldırılar aynı odaklar kaynaklı

Saldırıda binalarında isabet etmiş bir kuruşun izine rastlamadıklarını belirten Kaftancıoğlu, bir hafta önce (31 Mart 02.30’da) İyi Parti İl Başkanlığının kurşunlanmasına dikkat çekerek, partilerine yönelik saldırının yoldan geçen bir magandanın havaya ateş etmesi ihtimalinin dünya ölçüsünde düzenlenen bir piyangoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinden daha düşük olduğunu söylüyor. Yani Kaftancıoğlu’na göre saldırı İyi Partiye yapılan saldırı ile bağlantılıdır ve aynı güç odakları tarafından yapılmıştır! En azından en kuvvetli ihtimal budur.

Nitekim muhalefet cenahından yapılan açıklamalar da bu saldırının seçimle bağlantılı olduğu, muhalefeti ve halkı sindirme amaçlı bir saldırı olduğu doğrultusunda.Çünkü İyi Partiye yapılan saldırıdan sonra emniyetten yapılan açıklama, İyi Parti binasının yakındaki bir inşaatın bekçisinin inşaatta hırsızlık yapmak isteyen kişileri korkutmak için havaya sıkılan kurşunlardan birkaçının İyi Partii binasına rastlayan “yorgun kurşunlar” olduğu biçimindeydi. Ancak gerek inşaat bekçisinin ifadesindeki çelişkiler gerekse kurşunun sıkıldığı yerle İyi Parti binası arasındaki izlediği yolla ilgili fizik yasalarını umursamayan çelişkili açıklamalar İyi Parti binasına saldırının, emniyetin açıklamasının aksine tamamen siyasi amaçlı bir saldırı olduğu fikrini güçlendirmiştir.

İhsan Çaralan’ın yazısı